Nubifragi e danni Massi rotolati in strada alberi e rami a terra Black-out elettrici

La telefonata ricevuta domenica nel tardo pomeriggio nelle abitazioni di Lucca e Valle del Serchio, partita dalla centrale operativa della Protezione Civile, preannunciava l’ondata di maltempo in arrivo, con l’attivazione di un codice di allerta arancione, proprio mentre iniziavano a cedere le prime gocce di pioggia. Un avvio debole che, però, si è andato via via intensificando per trasformarsi in una serie di onde temporalesche molto violente, anche se di durata relativamente breve, durante la notte.

Una nottata complicata, contraddistinta anche da tempeste di fulmini: in due ore sono state registrate oltre 10.500 fulminazioni dalla sala della protezione civile regionale rimasta in allerta per tutta la notte. Lavoro aggiuntivo anche per le squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Lucca chiamate a interventi per caduta di piante, rami che ingombravano parti della viabilità stradale di diverse aree della Valle, fenomeni comunque senza particolari criticità per la circolazione. A Stabbiano subito domato domenica alle 22.30 l’incendio di un tetto causato da un fulmine.

A Barga, più di 49 millimetri di pioggia caduti in due ore e 57,4 fino alle 7,30 di ieri mattina, la richiesta di aiuto è arrivata per un quadro elettrico interessato da un principio di incendio e per alcuni grossi rami di un cipresso del Duomo che di sono spezzati causando danni a una auto e anche al tetto della sottostante chiesa del Crocifisso. Diverse anche le centraline elettriche danneggiate dai fulmini durante la notte con la conseguente interruzione di energia elettrica. Nel comune di Molazzana alcune zone sono rimaste senza energia durante la notte e ieri mattina il sindaco Andrea Talani ha informato la popolazione che erano in corso interventi di verifica da parte di Enel. "Mi ha appena riferito Enel che i tecnici stanno ancora lavorando sul guasto di stanotte - ha poi spiegato il sindaco intorno alle 11 di ieri -. Probabilmente sarà necessario interrompere l’erogazione di corrente nella zona bassa del comune per un’ora circa, per terminare l’intervento di emergenza. Le zone interessate dovrebbero essere Broglio, Vescherana e Ca’ di Matteo". Situazione ripristinata e ritorno della normalità dopo poco tempo.

La situazione più difficile si è registrata nel comune di Fabbriche di Vergemoli, in particolare nella frazione di Fornovolasco, dove si è registrato, con 74,2 mm, il record regionale di pioggia caduta nella notte. La strada Vergemoli - Fornovolasco è stata interessata da una caduta massi che ha comportato la chiusura di una parte della viabilità comunale minore e il conseguente isolamento di alcuni borghi, tra i quali Fornovolasco, appunto, San Pellegrinetto e Castellaccio. Questa strada, utilizzata perlopiù per raggiungere Fornovolasco nel caso di transito interdetto sulla via principale, era diventata fondamentale visto che l’altra deve essere chiusa per motivi di sicurezza in caso di allerta meteo arancione o rossa. Proprio come è successo ieri.

