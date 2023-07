Novità vertenza “Giannino“ Conad pronta ad assumere alcuni dei licenziati

Alcune delle persone licenziate alla ditta “Giannino“, potranno essere riassorbite nel mondo del lavoro da Conad Altopascio. Ciò in sinergia con l’amministrazione comunale e con i sindacati. Sulle figure professionali che saranno assunte bisognerà attendere che al marchio della grande distribuzione arrivi un primo elenco di nomi per organizzare i colloqui.

La conferma arriva da Roberto Toni, presidente Conad Nord Ovest che raggruppa Valle d’Aosta, Piemonte, parte della Lombardia, Liguria, Toscana, Emilia Romagna e socio che gestisce i punti vendita di Pistoia e Lucchesia, come quello nella cittadina del Tau, in via delle Cerbaie.

"Predichiamo la sostenibilità, l’interagire con il territorio, persone oltre le cose e allora dobbiamo dare concretezza a questi valori, affinché non rimangano solo slogan - spiega Toni - abbiamo già dato una mano ad Alival Lactalis, l’azienda del settore lattiero caseario che ha chiuso lo stabilimento di Ponte Buggianese. Siamo disponibili anche in questo caso. Ho saputo di una trentina di esuberi dopo il recente accordo. Ho parlato con il sindaco Sara D’Ambrosio con la quale sono rimasto d’accordo che avrei esaminato alcuni profili. Attendo di conoscere queste persone. Poi decideremo. Sui ruoli siamo in tempo a verificare. Autisti e magazzinieri, ma non solo. Ci possono essere lavoratori che magari hanno avuto esperienze nel settore gastronomia e ortofrutticolo e vogliono riciclarsi e reinventarsi oppure - prosegue il dirigente - possiamo anche creare spazi sul Pet Store che abbiamo di recente avviato".

"Chiaramente - continua - non recupereremo tutti, una parte degli addetti che saranno disponibili, perché alcuni ovviamente sceglieranno il pre pensionamento, scivolando alla fine della carriera lavorativa; altri si accontenteranno degli ammortizzatori sociali. Per noi è fondamentale anche l’aspetto motivazionale. Conad ha sempre avuto un forte legame con il territorio e questo tipo di interventi, di sostegno, fanno parte della nostra missione". Si spera di accorciare i tempi, ma è anche tempo di ferie. Comunque una bella notizia, perché recuperare forza occupazionale che sembrava perduta, irrobustisce il tessuto economico locale.

“Giannino“, leader del comparto abbigliamento all’ingrosso, è stata ceduta ad aprile a Prati srl di Forlì. Gli addetti sono 156, di cui 119 ad Altopascio. Gli altri nelle filiali di Firenze, Perugia e Parma. Fondata nel 1902, ha un fatturato tra 45 e 50 milioni di euro. Il magazzino di Altopascio, ironia della sorte a poche centinaia di metri da Conad, è di 22mila metri quadrati.

Massimo Stefanini