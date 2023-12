Novità casa della salute San Leonardo: "La struttura è un fiore all’occhiello"

La Casa della Salute di San Leonardo in Treponzio amplia i suoi servizi e si propone come modello di Casa di Comunità. Il progetto è stato illustrato in conferenza stampa dal sindaco di Capannori Luca Menesini; dal vice con delega alle politiche sociali Matteo Francesconi; dalla presidente del consiglio comunale Gigliola Biagini; dalla direttrice della Zona Distretto Piana di Lucca Eluisa Lo Presti; dall coordinatrice dell’Aggregazione Funzionale Territoriale - AFT "Capannori", di cui la medicina di gruppo di San Leonardo fa parte Silvia Begliuomini; da Francesco Bellomo, Direttore Staff aziendale Asl; Marco Farnè, responsabile delle attività sanitarie di comunità della provincia di Lucca; Maria Stella Adami, Direttrice Dipartimento medicina generale Asl Toscana nord ovest.

"I cittadini del Compitese e della zona sud del territorio possono contare su una struttura che è un fiore all’occhiello – dichiara Menesini – sono molto contento della collaborazione intrapresa con la direttrice Lo Presti e tutta la Asl, perché andiamo a realizzare un vero e proprio polo della salute a San Leonardo, capace di dare anche risposte a situazioni complesse come quelle legate alla non autosufficienza". Il Centro riguarda una vasta area, con una popolazione di circa 14 mila abitanti.

Dal 12 dicembre partirà l’ambulatorio di prossimità, uno spazio in cui si prenderà in carico il cittadino con una una figura infermieristica in grado di far comunicare le diverse presenze professionali nella creazione di una rete sanitaria".

Ma.Ste.