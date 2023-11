Nove mercatini in centro e periferia

Saranno ben nove i mercatini attivi sia in centro che fuori da esso durante il Natale che contribuiranno a rendere ancora più vivo il centro di Lucca e le periferie durante le festività.

Numerose le novità anticipate durante la conferenza stampa, come il primo mercato di Natale in Piazza San Francesco, che aprirà i battenti l’8 dicembre e che in qualche modo potrà lavorare in sinergia con la stessa Fabbrica del Natale di Villa Bottini. Dove, al suo esterno, nel parco, sono previste sorprese.

Sotto il loggiato di Palazzo Pretorio, invece, ecco un’altra primizia, troverà invece spazio un grande mercatino di presepi artigianali e decorazioni natalizie, che si affiancherà a una suggestiva mostra delle nativit la cui prima edizione si era tenuta lo scorso anno.

In Piazza Napoleone sarà invece di scena la tradizionale fiera d’Inverno, che andrà avanti dall’8 dicembre al 6 gennaio, un appuntamento che si rinnova di anno in anno e che nel 2023 potrà contare sull’effetto scenico del grande albero di Natale allestito nella piazza.

Anche le periferie sono coinvolte e entrano dalla porta principale del calendario voluto dall’amministrazione per Lucca Magico Natale: a Sant’Angelo si terrà un caratteristico mercatino natalizio il 2, 3 e l’8 dicembre, in programma anche un mercatino a Ponte a Moriano il 26 novembre a partire dalle ore 10.