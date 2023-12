Nove conferme e due new entry. Torretta Bike, nuovo direttivo

Nuovo consiglio direttivo per l’associazione Torretta Bike di Porcari che da anni organizza iniziative e viaggi in mountain bike che sommano la parte sociale dell’aggregazione, con quella sportiva. C’era anche il sindaco Fornaciari. L’assemblea dell’associazione porcarese da statuto si svolge ogni due anni per il rinnovo del consiglio direttivo, formato da 11 membri. Dalla votazione sono risultati riconfermati ed eletti: Giorgio Tomei, Luca Tomei, Franco Fanucchi, Matteo Giannini, Massimiliano Sartini, Giovanni Piegaia, Gianluca Morini, Andrea Menchini, Fabio Pera che facevano parte del vecchio consiglio direttivo, mentre i nuovi ingressi in consiglio sono Matteo Marchese e Giuliano Monti.

"Spero che ambedue portino nella squadra nuova linfa ed entusiasmo - spiega il presidente Giorgio Tomei - mettendo a disposizione le loro capacità nelle numerose manifestazioni che da quasi 25 anni organizziamo a Porcari come la Padulata o la più recente “Da Griglia a Griglia“, senza dimenticare tutti i tour come per esempio il Tour del monte Bianco portato a termine quest’anno. Voglio ringraziare personalmente a nome dell’associazione, i membri uscenti del consiglio direttivo Daniele Tesi e Graziano Del Carlo".

