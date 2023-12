Nove aziende del progetto “Lu.Me“ aderiscono al regalo sospeso

Anche quest’anno il Progetto Lu.Me. Lucca Metalmeccanica, con le sue 9 aziende (A.Celli Paper e A.Celli Nonwovens, Fapim, Fosber, Gambini, KME Italy, Valmet Tissue Converting, Rotork Fluid Systems, Sampi e Toscotec) insieme a Confindustria Toscana Nord, partecipa all’iniziativa “Regalo sospeso” promossa e realizzata da a fianco della Caritas diocesana di Lucca con Confcommercio Province di Lucca e Massa Carrara.

Lo scopo è aiutare bambini e famiglie e insieme sostenere gli esercizi commerciali del territorio, anche in questo Natale 2023, destinando risorse per acquistare abiti, giocattoli, prodotti per l’igiene e alimentari da mettere sotto l’albero.

“Lu.Me. Lucca Metalmeccanica” nasce infatti dall’adesione di 9 tra le più grandi aziende del comparto metalmeccanico lucchese, con il supporto di Confindustria Toscana Nord, allo scopo di realizzare iniziative in favore e di crescita per il territorio, le persone, l’ambiente. Gli esercizi commerciali di Lucca che hanno aderito quest’anno sono Enoteca Massei, Erbario Toscano, Il Collezionista, Jolly Giochi, Lucca Libri Caffè letterario, Libreria Ubik. E c’è chi, tra questi, ha voluto affiancarsi all’iniziativa tanto da partecipare ai regali nella stessa misura del progetto. Alcuni dei regali sospesi sono destinati anche al centro di Ascolto di Borgo a Mozzano, per le famiglie della Mediavalle. Il progetto LU.ME. Lucca Metalmeccanica raccoglie da 10 anni 9 tra le più importanti realtà aziendali del comparto metalmeccanico lucchese (A.Celli Paper e A.Celli Nonwovens, Fapim, Fosber, Gambini, KME Italy, Valmet Tissue Converting, Rotork Fluid Systems, Sampi e Toscotec) che, con il supporto di Confindustria Toscana Nord, realizzano iniziative in favore delle persone del territorio. Per informazioni: www.luccametalmeccanica.it.