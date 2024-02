Nottolini torna in campo. Subito un big match

Tornano tutte a calcare i parquet regionali ed extraregionali le 6 compagini protagoniste del volley lucchese. Per la IMG Nottolini quella che si va a chiudere domani è una lunga pausa, di ben 3 settimane, arrivata, però, al momento giusto, ovvero all’indomani del cambio di guida tecnica. Il nuovo allenatore Bigicchi, infatti, ha avuto modo di testare le giocatrici, coinvolgendole in una serie di allenamenti in cui si è scelto di prediligere il gioco, per rendere le ragazze subito coese con i nuovi schemi e pronte a dare battaglia a tutte le avversarie. Il primo scoglio del nuovo girone, però, non è proprio dei più semplici, visto che le capannoresi saranno di scena a Cesena contro l’Angelini, domani alle 17.30. Le romagnole, infatti, sono imbattute in casa e seconde con 28 punti. In serie C va in scena alle 21 di oggi il classico testacoda del campionato, con la Robur Massa, 4 punti che le valgono l’ultima posizione sin qui, che proverà a fermare la marcia del McDonald’s Porcari, che di punti ne ha ben 30, con 7 lunghezze di vantaggio sulla seconda, il Milù Livorno, e 10 sul Casciavola terzo. Senza sottovalutare l’avversaria di giornata, l’attenzione, almeno dei tifosi, è però forse già in buona parte a sabato prossimo, quando la capolista sfiderà proprio Livorno, in una gara che potrebbe valere una bella fetta di vittoria del campionato.

Anche in serie D si riprende con la prima del girone di ritorno, anticipata ieri sera dall’impegno della Pantera, che ha ospitato in casa il Volley Art Bisonte. Sempre nel girone B, oggi è previsto il primo derby di ritorno, vale a dire quello di Porcari, dove l’Isotta Bevande ospita la Libertas System. All’andata la vittoria arrise alle lucchesi per 3-0, ma dopo un inizio di campionato più complicato del previsto, le porcaresi si sono ben riprese, conquistando punti in tutte le ultime 6 giornate del girone, salvo poi perdere il recupero a San Miniato.

Ora il distacco tra le due formazioni è di soli due punti. La partita si giocherà al palazzetto di via Cavanis di Porcari alle ore 21. Sarà, invece, di scena ad Empoli alle ore 18 l MAV Autotrasporti Nottolini, che può puntare al colpo grosso, visto che le avversarie hanno 9 punti contro i 21 delle bianconere, che già all’andata si imposero.