Notte di terrore Vanno a fuoco due auto in via della Madonnina

E’ stata una notte di terrore quella iniziata all’una circa di ieri notte quando due squadre della sede centrale dei vigili del fuoco sono intervenuti con un APS e un ABP in un parcheggio in via della Madonnina a Capannori per l’incendio che ha coinvolto due autovetture, di cui una a gpl. E’ stato proprio il tempestivo intervento dei vigili del fuoco a far sì che le fiamme non si propagassero alle altre auto adiacenti. Sul posto si sono diretti anche i carabinieri della stazione di Altopascio. L’intervento dei vigili del fuoco si è concluso dunque alle 2.30 circa.