Notte di ricerche. Fungaiolo di 39 anni ancora disperso nei boschi

Continuano senza sosta e con grande dispiego di forze le ricerche del 39enne di nazionalità straniera entrato nelle aree boschive della Controneria, nel comune d Bagni di Lucca all’altezza di San Cassiano di Controne, nel pomeriggio di domenica, si pensa per cercare funghi, e del quale da allora non si sono più avuto notizie. Dopo la terribile settimana alle spalle, contrassegnata da continue ricerche, tra soccorsi a infortunati o a disorientati cercatori di funghi, fortunatamente rintracciati dai tecnici del Soccorso Alpino Toscano e Speleologico in sinergia con le squadre dei vigili del fuoco, consegnati alle cure dei sanitari o riportati alle loro auto, questo nuovo caso apre a dinamiche di intervento che si fanno via via sempre più complesse.

Seconda notte di ricerche infruttuose, quella di ieri, per i soccorritori in azione che non hanno mollato un attimo di procedere, nonostante gli inconvenienti dovuti al maltempo, alle aree da controllare particolarmente impervie e dalla grande ampiezza, alla difficoltà delle comunicazioni. In azione ancora l’UCL di Lucca, l’elicottero Drago dei VVF, i Carabinieri della stazione di Bagni di Lucca, volontari della Croce Rossa Italiana della sezione di Bagni di Lucca, con reparti della protezione civile a battere il terreno a piedi per chilometri e l’aggiunta, dal pomeriggio di lunedì, delle unità cinofile, sempre della Croce Rossa, supportate dalla Sala Operativa Regionale. La ricerca di informazioni sul 39enne scomparso si sono ampliate anche nell’interlocuzione con familiari, amici e con chiunque avesse potuto avere informazioni utile sulle sue intenzioni, eventualmente trasmesse prima di avventurarsi nei boschi della Controneria. Come è ormai noto praticamente a tutti, fondamentali, in caso di escursione sui sentieri montani come di ricerca dei funghi all’interno delle aree boschive, sono le tempistiche del rientro probabile, l’equipaggiamento adottato, con materiale utile nel caso di perdita dell’orientamento, come abbigliamento impermeabile, torcia frontale, acqua di scorta.

Purtroppo, anche le sommarie informazioni raccolte in merito non sono state sufficienti per fornire indicazioni risolutive ai soccorritori sul campo, che hanno continuato le ricerche senza grandi riferimenti. Allargata anche la base territoriale setacciata, sempre con partenza da San Cassiano di Controne e dai boschi limitrofi, come l’anello intorno al Monte Prato Fiorito, tra i molteplici sentieri segnati che si snodano tra percorsi dalle diverse difficoltà, con controlli minuziosi anche nei piccoli manufatti agricoli sparsi lungo i percorsi. Nella serata di ieri, nonostante gli sforzi congiunti e coordinati, nessuna novità era ancora emersa, mentrte le ricerche proseguono senza sosta.

Fiorella Corti