Notte Bianca superstar Folla nel centro storico tra musica, ballo, sport e iniziative culturali

Musica, balli, sport, spettacoli di luci, le piazze trasformate in un allegro caleidoscopio con migliaia di persone attirate in centro fino alle 2 di notte. Un bel successo per questa Notte Bianca numero dieci, favorita anche dal meteo. "La Notte Bianca – sottolinea il sindaco Mario Pardini – quest’anno ha ampliato notevolmente l’offerta, coinvolgendo sempre di più la città con una proposta di intrattenimento culturale molto varia e adatta a tutti. Basti pensare alla novità dell’apertura straordinaria dei musei nazionali di Palazzo Mansi e Villa Guinigi o alla prima collaborazione con Lucca Crea in uno spazio a Palazzo Pretorio dedicato nelle attività didattiche legate al fumetto. Ringrazio Confcommercio, tutti gli esercizi commerciali e le associazioni coinvolte per il successo di questa edizione".

Soddisfazione per il grande afflusso in centro anche da Confcommercio, che sottolinea in particolare la grande suggestione, alla mezzanotte in punto, in piazza San Martino, dello spettacolo “Luce, colore e musica” con le fantastiche proiezioni sulla facciata della cattedrale realizzate dalla Proietta Srl.

"Ci tengo a ringraziare – sottolinea Sara Giovannini, direttrice di Confcommercio – quei commercianti che da subito hanno creduto nella festa, gli artisti, le scuole di danza, tutti coloro che si sono impegnati per proporre eventi, Lucca Crea, i responsabili dei Musei, delle Torri e dei Palazzi, pubblici e privati, che hanno partecipato al programma delle aperture straordinarie. E poi le guide turistiche di Lucca Info & Guide e della Cooperativa La Giunchiglia, che hanno reso possibili le visite guidate, la società Metro. Senza dimenticare il preziosissimo lavoro svolto dalla protezione civile e dalle forze dell’ordine per questa edizione numero 10 di una festa, nata nel 2012 e subito entrata nel cuore della gente".