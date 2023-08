Notte bianca con i Comics Lucca Crea protagonista

Si avvicina ormai a grandi passi la Notte Bianca di Lucca, che sabato 26 agosto torna con l’edizione numero 10 della sua storia. La manifestazione, organizzata da Confcommercio - in collaborazione con il Comune e il patrocinio e il contributo di Prefettura, Provincia, Camera di Commercio, Banco Bpm, Enegan, Ego Wellness e Nuova Comauto – può vantare quest’anno l’importante sinergia con Lucca Crea, società che si occupa dell’organizzazione del celebre festival internazionale Lucca Comics & Games.

Due gli eventi all’interno della Notte Bianca realizzata con Lucca Crea: uno di questi è previsto a partire dalle 18 sotto il loggiato di Palazzo Pretorio di piazza San Michele dove è in programma "White Comics & Games", uno spazio dedicato al fumetto e al gioco intelligente, con dimostrazioni di disegno, inchiostrazione e live painting a cura di Caterina Rocchi, Riccardo Pieruccini e Giulia Cenci, insegnanti di Lucca Manga School.

Nello stesso spazio, in programma anche prove di giochi da tavolo con le associazioni Ludolega Lucchese e Garfaludica.

Nel corso dell’iniziativa alcuni fortunati partecipanti potranno ricevere in omaggio biglietti giornalieri di accesso alla prossima edizione di Lucca Comics & Games.

L’altro evento della Notte Bianca "targato" Lucca Crea è invece all’interno del complesso di San Micheletto in via Elisa, dove proprio sabato 26 inaugura la mostra "La frutta che c’era – la frutta che cera", aperta dalle 15 in poi.

Un’iniziativa a ingresso gratuito e a precedere l’ormai prossima edizione di Murabilia (1-3 settembre), il cui titolo intende racchiudere con "c’era" la tradizione della frutticoltura italiana e con "cera" il materiale con cui sono realizzate alcune delle opere esposte.

Per tutte le informazioni e il programma completo è possibile scaricare la brochure ufficiale della Notte Bianca dai siti www.confcommerciolums.it e www.comune.lucca.it.

Per seguire tutti gli aggiornamenti del grande evento di sabato prossimo è a disposizione inoltre la pagina Facebook della manifestazione "Notte Bianca Lucca".