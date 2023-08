Notte Bianca a Lucca: Vernacolo, Cinema all'Aperto, Mercato Arti e Mestieri

E’ la settimana della Notte Bianca di Lucca, che sabato 26 agosto torna con l’edizione numero 10 della sua storia.

La manifestazione, organizzata da Confcommercio in collaborazione con il Comune – e il patrocinio e il contributo di Prefettura, Provincia, Camera di Commercio, Banco Bpm, Enegan, Ego Wellness e Nuova Comauto – ospita anche quest’anno nel suo cartellone il mercato di Lucca arti e mestieri, che per tutta la serata si svolgerà in piazza San Giusto.

Ma ci sarà anche molto altro: a partire dalle 18 di sabato, in piazza Napoleone si terrà l’interessante iniziativa della Croce Verde di Lucca che, in collaborazione con Aci Lucca, organizza un incontro che metterà al centro il tema della sicurezza stradale.

Degno di nota è anche l’appuntamento alle 21,15 all’interno dell’ex Real Collegio, dove è in programma "A veglia nel chiostro", serata in vernacolo con intermezzi musicali a cura di Marco Nicolosi, Domenico Bertuccelli, Giovanni Giangrandi e le note di Angelo Giannini.

Ritorna anche il classico appuntamento con il cinema all’aperto di Villa Bottini con la proiezione alle 21,30 del film "Le otto montagne" al prezzo promozionale di 3,50 euro.

Per tutta la sera apertura straordinaria dell’Atelier Ricci di via San Paolino, che propone l’evento "Artigiani in atelier".

Nella chiesa di San Giovanni “Una Notte all’opera” a cura di Puccini e la sua Lucca festival.

Per tutte le informazioni e il programma completo è possibile scaricare la brochure ufficiale della Notte Bianca dai siti www.confcommerciolums.it e www.comune.lucca.it.

Per seguire tutti gli aggiornamenti è a disposizione inoltre la pagina Facebook della manifestazione che si chiama "Notte Bianca Lucca".