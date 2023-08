Notte Bianca a Lucca: anche i bambini possono divertirsi!

Continua il conto alla rovescia in vista della Notte Bianca di Lucca, in programma sabato 26 agosto con l’edizione numero 10. La manifestazione è organizzata da Confcommercio in collaborazione con il Comune e il patrocinio e il contributo di Prefettura, Provincia, Camera di Commercio, Banco Bpm, Enegan, Ego Wellness e Nuova Comauto, e anche quest’anno ha riservato nel suo ricco programma anche spazi pensati appositamente per i più piccoli. A partire dalle 18, a Palazzo Sani (via Fillungo, 121), Incanto Party propone la sua Wild Zone, spazio bambini con laboratori, palloncini, musica, glitter tatoo, angolo foto e baby dance. Giochi e animazione, a ingresso gratuito, per far divertire anche i più piccini e renderli protagonisti a loro volta della Notte Bianca: l’attività di Incanto Party si concluderà attorno alle 20.

Degno di nota, sempre per i bambini ma anche per gli adulti, lo spettacolo “Al chiaro di luna, come su un prato di sera”: uno show fra circo e luce a cura del Duo Ariadna, capace di mischiare e sommare fra loro diverse discipline artistiche quali l’acrobatica area con cerchi e cinghie, la danza, il verticalismo e la giocoleria con attrezzi luminosi quali palline e hula hoop. L’appuntamento – anche questo a ingresso libero – è in piazza San Giovanni a partire dalle 21, ora in cui è previsto il primo spettacolo, che verrà poi ripetuto alle 22, alle 22,30, alle 23 e alle 23,30. Per tutte le info e il programma completo è possibile scaricare la brochure ufficiale della Notte Bianca dai siti www.confcommerciolums.it e www.comune.lucca.it