Norme acustiche nel centro storico La giunta “riapre“ due aree

Norme acustiche in centro storico, ecco la rivoluzione: nessuna area della città sarà penalizzata per la partecipazione ai grandi eventi così come era stato negli scorsi anni, quando la giunta Tambellini aveva deciso di escludere alcune aree del centro dalla possibilità di organizzarne. In merito alle norme in materia di inquinamento acustico relative al centro storico, la giunta Pardini ha infatti deliberato una proposta volta a favorire l’organizzazione di eventi e iniziative in tutte le aree, comprese quelle identificate come "arancioni" dal precedente provvedimento, ovvero le due specifiche zone di Corso Garibaldi e limitrofe, e del tratto di via Michele Rosi compreso tra Porta dei Borghi e via della Zecca, aree al centro della vita serale, pur mantenendo in essere tutte le azioni e limitazioni per garantire una rumorosità sempre tollerabile per i residenti.

"Una decisione – si legge in una nota di Palazzo Orsetti – che, nel rispetto del regolamento regionale vigente, palesa ancora una volta la volontà di rilancio della città da parte dell’amministrazione, con una messa a sistema di tutti gli eventi lucchesi e l’istituzione di una cabina di regia che possa gestire con senno e consapevolezza gli spazi da dedicare alla cultura e al turismo". In concreto, viene previsto il rilascio di tre autorizzazioni in deroga ai limiti acustici riferite ad eventi straordinari da svolgersi nelle aree arancioni, che potranno quindi tornare a ospitare le iniziative legate alla Notte Bianca e Lucca Effetto Cinema, come avvenuto già recentemente anche per Lucca in Maschera".

Soddisfazione viene espressa da uno storico esercente di corso Garibaldi come Giovanni Martini. "E’ un provvedimento – sottolinea – che fa finalmente cessare una evidente disparità tra zone di serie A e zone di serie B che creava una chiara ingiustizia. Siamo soddisfatti della scelta dell’amministrazione comunale, e aggiungo, ma mi pare evidente, che chi derogherà ai limiti dovrà poi risponderne".

Nel provvedimento preso, viene sottolineato nella nota comunale, si tiene comunque conto delle criticità acustiche emerse nel corso degli ultimi anni in determinate zone del centro storico, per l’impatto a livello di rumore causato dalla grande concentrazione di persone. Proprio per questo è altresì confermata come ’area ‘rossa’ quella individuata nella parte del centro storico compresa tra via della Cavallerizza, piazza San Frediano (inclusa), via San Frediano, via Cesare Battisti, via San Giorgio, via degli Asili, piazza della Misericordia, via Santa Giustina, piazza San Matteo, piazza del Palazzo Dipinto, via Burlamacchi, lato nord-est di piazza San Romano, Cortile degli Svizzeri, via del Sasso (esclusa), via San Girolamo (esclusa), corso Garibaldi (escluso) fino all’incrocio con via della Dogana – via del Giglio, via della Polveriera (esclusa) fino a via della Caserma, via Carrara, baluardo Santa Maria (incluso), via del Molinetto, piazza del Duomo e Antelminelli (incluse), via delle Trombe, piazza Bernardini (inclusa), via del Suffragio, via Fatinelli, via e piazza del Carmine (inclusa), via Santa Zita, piazza dell’Anfiteatro (inclusa).

In questa zona saranno rilasciate fino a un massimo di 20 autorizzazioni in deroga acustica nel corso dell’anno, comprendenti Lucca Summer Festival e Capodanno, per le manifestazioni del calendario "Vivi Lucca 2023", ovvero quelle organizzate o patrocinate direttamente dal Comune di Lucca.

Fabrizio Vincenti