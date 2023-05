Nonna Giuliana volontaria della Caritas da vent’anni

Abbiamo intervistato la nonna di un nostro compagno di classe, Giuliana, che da sempre si occupa di chi ha più bisogno, perché collabora con la Caritas di Montecarlo.

Che cos’è la Caritas? È un’organizzazione di volontariato, con diverse sedi, io faccio parte del gruppo di Montecarlo.

Da quanto tempo collabori con Caritas? Da tanto tempo, ben 20 anni!

Di cosa vi occupate in questa sede? Raccogliamo abiti e alimenti, principalmente a lunga conservazione. Li raccogliamo e li mettiamo a disposizione per chiunque ne abbia bisogno e che magari non può sempre permettersi di comprarne nuovi.

Dove agite maggiormente? I volontari di Montecarlo si occupano principalmente degli abitanti in zona, perché ogni parrocchia ha il suo centro Caritas, che organizza varie attività.

Chi si rivolge a voi principalmente? Di solito si rivolgono a noi le famiglie, ma il nostro operato si rivolge a tutti coloro che hanno bisogno di un supporto. Ad esempio, nel periodo più intenso della guerra in Ucraina, abbiamo inviato vestiti caldi per chi, durante l’inverno, scappava da Kiev.

Perché hai deciso di fare volontariato? Mi piace rendermi utile e aiutare chi è meno fortunato, è una vita che lo faccio e continuerò a farlo.

Siete tutti volontari? Si, ognuno di noi lo fa per il prossimo, nessuno lo fa per soldi.