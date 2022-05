"Non voterò la continuità ma il cambiamento"

Torna a parlare di Lucca e in particolar modo delle elezioni. Giorgio Del Ghingaro, sindaco di Viareggio, con tanto di fotografia scattata sulle Mura intento a parlare al telefono, affida le sue riflessioni ad un post sul suo profilo Facebook: "Da circa venti anni abito a Lucca...". "Lucca, città bellissima con un patrimonio straordinario di valori e di radici - scrive - , ha bisogno e chiede una netta discontinuità dopo anni di immobilismo e di scelte che non sono state in grado di dare una svolta". "Si è preferito tenere un profilo basso, lasciare nel cassetto opportunità che avrebbero impresso un’accelerazione nell’ottica della modernità e del dinamismo - prosegue - . Penso alla questione della ex manifattura, ma anche alla trascuratezza del centro storico e dei paesi che, insieme alla città, possiedono un patrimonio paesaggistico straordinario, penso alle reiterate mancate decisioni sulle infrastrutture, penso alla scomparsa di Lucca dai tavoli decisionali regionali e nazionali. Il candidato del Pd rappresenta, in questo panorama, la continuità anche se cerca di lanciare messaggi di senso opposto e si sforza, con alcuni annunci, di colmare il vuoto amministrativo di questi dieci anni. In realtà è facile capire, anche dalle ultime dichiarazioni sulla futura giunta, che difficilmente potrà offrire qualcosa di nuovo in futuro.

Per la prima volta alle prossime elezioni comunali quindi non voterò il Pd dal quale ormai da molti anni ricevo solo offese".

"La mia scelta rimarrà nel campo del centrosinistra - aggiunge - al quale mi legano valori che non sono negoziabili, ma darà una mano a quel civismo sano capace di dare una scossa al sonno dei partiti". "Il mio voto - chiude - non andrà al candidato sostenuto dal Pd perché Lucca e la sua comunità hanno bisogno di discontinuità. Io non voterò la continuità, io voterò il cambiamento".