Non va dimenticato il Fratino

Il Fratino è una specie appartenente al gruppo di quegli uccellini a zampe e becco variabilmente lunghi, che vivono e nidificano in ambienti fangosi e della riviera, e presenti anche sulle nostre belle spiagge della Versilia. La popolazione di questi piccoli trampolieri si sta però riducendo e oggi questo uccellino acquatico è a rischio di estinzione. Tra le principali cause c’è da

ricordare il turismo; il Fratino, infatti, per nidificare crea delle piccole fossette, dove depone le uova che, proprio perché molto piccole e dello stesso colore della sabbia, rimangono invisibili e per questo rischiano di essere rotte da animali selvaggi o molto più frequentemente dai turisti che camminando confondono le uova con i detriti e i ramoscelli ai quali si mescolano, e

pestandole ne determinano la morte.

Cosa possiamo fare noi per salvaguardare questa specie? Per esempio non calpestare le dune, non lasciare i cani liberi nei momenti di nidificazione (tra aprile e giugno-luglio), evitare di avvicinare i Fratini spaventandoli e, soprattutto, se vediamo zone con cartelli delimitanti un’area protetta, rispettarli perché l’amore per gli animali e per l’ambiente dev’essere una priorità!