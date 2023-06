”Non sono pochi 31mila euro per il Ballila?“

Vivere il Centro storico torna sul Summer e l’uso del Campo Balilla. "Siamo – spiegano dal Comitato – sempre stati contrario a ‘maltrattare‘ le Mura e gli Spalti con spettacoli di massa perché diventano inaccessibili per 89 mesi all’ anno e perché la visione del monumento viene degradata per 34 dell’anno. Secondo il nostro modesto avviso meglio sarebbe realizzare la manifestazione nella zona per queste iniziative deputata che si trova a 100 metri dalle Mura, dove si potrebbe svolgere una iniziativa di 3 mesi che, al di fuori del Summer Festival, costituisca una reale attrazione per i lucchesi e non sia solo per facoltosi turisti“.

C’è poi l’aspetto economico: “Ci riesce difficile capire – aggiungono dal Comitato – come si possano ottenere 13.500 mq di un luogo ‘unico‘ come gli spalti del Balilla, per circa un mese e mezzo per la modica somma di 31.456 euro, metà dei quali vanno a pagare lo stabilizzato e le strutture predisposte dal Comune. Oltretutto al Comune restano in carico le spese per almeno 60mila euro. Siamo sicuri che questi prezzi di affitto siano in linea con il mercato dello spettacolo e che i lucchesi non meriterebbero qualcosina di più visto che oltretutto le Mura cadono a pezzi e sembra non ci siano soldi per la loro manutenzione?“.