Non solo libri. Ricca primavera ad “Agorà“

Non solo libri, ecco il calendario dei principali incontri, laboratori e corsi alla Biblioteca Civica Agorà. La Biblioteca Agorà, non è soltanto un luogo dove trovare libri, ma è anche un fulcro di interazione sociale e culturale che offre una vasta gamma di servizi e proposte. E’ stata presentato in conferenza stampa ieri mattina, dall’assessore Mia Pisano, insieme a Paola Secchia e Alessia Lanari dell’ufficio cultura, Chiara Ruberti di Photolux Festival, Cristina Marinari dell’Archivio storico comunale, il programma dei principali eventi che animeranno i mesi di aprile e maggio.

Impegnata da anni a rendere il servizio bibliotecario inclusivo, la Biblioteca Agorà si distingue per la sua dedizione nel promuovere la cultura in ogni sua forma. Grazie alla collaborazione con istituti culturali, associazioni del territorio e il Patto locale alla lettura, la biblioteca ha creato una rete di sinergie che si traduce in progetti innovativi e coinvolgenti. Uno dei principali eventi in programma è la rassegna culturale "Cartografia dell’Immaginario", dedicata quest’anno alle radici. Questa iniziativa, realizzata in collaborazione con l’Orto Botanico, l’Archivio storico comunale e l’associazione Photolux, propone una serie di incontri, laboratori, trekking ed esperienze volte a esplorare le radici della nostra identità e del nostro territorio.

L’inaugurazione sarà il 12 aprile alle 17.30 all’Archivio storico di piazza San Donato, con un incontro dal titolo "Alla ricerca delle radici: come si costruisce un albero genealogico", condotto da Cristina Marinari. Il giorno dopo, 13 aprile, sempre all’Archivio storico, laboratorio dedicato alle radici familiari per i più piccoli, intitolato "Chi sono?", con Gianni Colombo. Il 18 aprile al teatro San Girolamo sarà presentato "Volto Manifesto", un progetto multimediale che esplora le trasformazioni del volto umano nell’era digitale, a cura di Lorella Zanardo e Cesare Cantù.

Ma le proposte della Biblioteca non si limitano agli eventi culturali. A aprile e maggio, sarà possibile partecipare al corso "Amico Pc" e allo sportello "Amico Smartphone", servizio gratuito dedicato all’utilizzo base del computer e delle applicazioni.

