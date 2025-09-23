Non solo danni dei cinghiali. C’è anche la peste suina ad allarmare gli allevatori

Una presenza di cinghiali massiccia che necessita l’adozione di urgenti provvedimenti per contrastare, da una parte, i danni causati al mondo dell’agricoltura e dei privati cittadini e, dall’altra, per rallentare l’avanzamento della malattia virale che sta colpendo suini domestici e cinghiali in zone vicine alla Provincia di Lucca.

I sindaci dell’Unione Comuni Garfagnana stanno raccogliendo richieste di aiuto sempre più frequenti che arrivano dai cittadini ed esprimono forte preoccupazione per la crescita esponenziale di questi esemplari sul territorio anche in relazione all’ultima comunicazione dell’Azienda Asl Toscana Nord-Ovest in merito all’andamento e agli adempimenti necessari per frenare la diffusione della Peste Suina Africana.

"Comprendiamo la forte preoccupazione degli agricoltori – afferma la presidente dell’Unione Comuni Garfagnana Raffaella Mariani a nome di tutti i sindaci dell’Ente – e richiediamo, a gran voce, provvedimenti a contrasto dell’espansione di questo fenomeno che rischia di minacciare la sostenibilità ambientale e faunistica, colpendo tutti coloro che coltivano e rappresentano un presidio per la tenuta del territorio. Come Unione abbiamo garantito collaborazione al mondo venatorio e ai Comuni della Garfagnana.

Siamo pronti a fare la nostra parte per individuare soluzioni concertate e condivise".

Intanto nei giorni scorsi in Provincia si è tenuta una riunione coordinata dal dottor Stefano Giurlani, responsabile dell’Unità Funzionale Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria Zona Valle del Serchio, alla presenza dei responsabili regionali dottori Marco Ferretti e Alessio Capecci e del presidente dell’ Atc Pietro Onesti, che ha aggiornato le autorità sugli sviluppi di questo virus, innocuo per l’uomo, ma che sta causando alta mortalità tra gli animali e dunque significativi danni socio-economici.

I cinghiali sono il principale serbatoio e vettore del virus, che viene diffuso attraverso il contatto diretto con animali infetti o l’ingestione di carcasse e prodotti contaminati.

La malattia si diffonde rapidamente negli habitat boschivi dei cinghiali. Fondamentale diventa la rapidità dell’avvio della caccia per salvaguardare il territorio dall’invasione di cinghiali e cercare di ridurre il rischio sanitario.

