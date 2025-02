Non rispetta il foglio di via. Denunciato dai carabinieri

Nel territorio del comune di Barga non poteva entrare. Aveva a suo carico un foglio di via per tre anni. Il divieto, però, non è stato rispettato da un trentasettenne di origini marocchine che è stato poi denunciato per questo dai carabinieri. Si aggirava, infatti, nella notte per le vie del paese insieme ad altri soggetti, ma è incappato in un controllo dei carabinieri della Compagnia di Castelnuovo di Garfagnana, impegnati in servizi di prevenzione dei reati contro il patrimonio. Il controllo gli è costato caro.

La sua posizione si è aggravata, dato che i militari hanno appunto accertato che l’uomo, con diversi precedenti di polizia, venne arrestato per tentato furto in flagranza mesi fa a Castelnuovo ed inoltre era gravato da un provvedimento di foglio di via che gli precludeva di accedere nel Comune per tre anni. È cosi scattata un’ulteriore denuncia penale, per la quale dovrà rispondere alla Procura della Repubblica.

Luca Galeotti