"Non possiamo andare divisi". Bigongiari (FI) e l’appello all’unità

Appello all’unità del centrodestra. Arriva da Forza Italia, dal segretario provinciale Carlo Bigongiari dopo la presa di posizione di Fratelli d’Italia che non ha dato seguito alla soluzione Elisabetta Triggiani – soluzione che sarebbe stata gradita alla Lega – per ufficializzare invece la convergenza su Paolo Rontani, candidato per la lista civica "Capannori cambia".

In una nota Bigongiari sottolinea come sia necessario e fondamentale andare uniti, sia pure fuori tempo massimo, verso le urne che rinnoveranno il Consiglio comunale di Capannori tra 59 giorni esatti. "Lancio un accorato e ultimo appello all’unità del centrodestra per la scelta del candidato. Abbiamo ancora le carte in regola per fare un buon lavoro, anche se il tempo sta per scadere: adesso serve senso di responsabilità da parte di tutti".

Il segretario provinciale di Forza Italia, Carlo Bigongiari, sprona la coalizione a trovare una quadra in vista dell’imminente appuntamento elettorale nel più grande Comune della Piana. "Siamo in ritardo, ma non possiamo permetterci di andare divisi - sottolinea Bigongiari - bisogna trovare a tutti i costi una sintesi, perché i cittadini si meritano un’alternativa di governo dopo venti anni di centrosinistra alla guida dell’amministrazione. Il nostro partito ha sempre messo gli interessi della collettività al primo posto, e vuole continuare a farlo in coerenza con i principi che ci hanno sempre contraddistinto".

Bigongiari sprona dunque gli alleati per l’ennesima volta. "Il confronto di questi mesi deve servire a costruire (sia in questa fase che in futuro) un progetto politico che sappia rispondere alle esigenze delle persone: tutto ciò è doveroso per il territorio e le sue giuste aspirazioni di riscatto - prosegue il segretario azzurro - vanno messi da parte i personalismi ed è necessario presentarsi coesi intorno ad un unico candidato sindaco, che incarni la competenza e la voglia di dare una svolta a Capannori. Insieme siamo vincenti, oltre al fatto che i sostenitori del centrodestra non comprenderebbero giustamente spaccature".

"Forza Italia da sempre, fin dal primo giorno della serie di incontri svolti in vista di un accordo - conclude - , ha cercato di tenere unita la coalizione per dare vita ad uno schieramento forte, costruito intorno ad un programma convincente e ad un nome autorevole che possa dare una svolta alla guida del Comune. Lavoreremo fino all’ultimo secondo per trovare quell’intesa che dobbiamo ai capannoresi, e a cui sarebbe colpevole rinunciare".

Massimo Stefanini