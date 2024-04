“Non è vero ma ci credo“. Decaro verso il sold out Lo spettacolo teatrale "Non è vero ma ci credo" di Peppino De Filippo, con Enzo Decaro, porta sul palcoscenico del Teatro del Giglio una commedia moderna ispirata alla commedia dell'arte. La storia dell'avarissimo imprenditore Gervasio Savastano si sviluppa in situazioni paradossali ed esilaranti, con una rivisitazione contemporanea dell'ambientazione napoletana degli Anni Ottanta.