Non è una provincia per vecchi. Lucca scende al 63° posto in Italia

La provincia di Lucca perde ben 16 posizioni nella classifica della qualità della vita. Ecco il responso della 34ª indagine del Sole 24 Ore vede la prima volta di Udine in testa alla classifica generale, seguita da Bologna e da Trento. Per la nostra provincia soltanto un modesto 63° posto (sul totale di 107 e dunque qualcosa sotto la metà). A livello regionale, fanno peggio solo Livorno (66°), Massa 72°) e Grosseto (74°). In Toscana la palma di migliore qualità di vita a livello provinciale va a Firenze che si piazza al sesto posto, seguita da Pisa (21°) e Siena (30°).

Dicevamo di Lucca: in un anno perde ben 17 posizioni e vanta il non ragguardevole primato di essere ultima (107 su 107) se si guarda alla qualità della vita degli anziani (con 12 parametri presi in esame). Il miglioro piazzamento è riservato agli ingressi a spettacoli (numero di spettatori ogni mille abitanti) dove la nostra provincia si classifica quinta assoluta.

Nelle sei aree tematiche prese in esame il miglior piazzamento arriva da "Cultura e tempo libero" (20° posto), il peggiore è invece per "Ambiente e servizi" dove il nostro territorio si piazza al 92° posto. Decisamente mediocri anche le valutazioni su "Demografia e società" (76° posto), su "Affari e lavoro" (69° posto), su "Giustizia e sicurezza" (67° posto), poco migliori invece le valutazioni se si guarda a "Ricchezza e consumi" (42° posto). Quando va bene, insomma, è la mediocrità se non peggio.

Alle rituali polemiche sul peso negativo del capoluogo, da Palazzo Orsetti, senza entrare nel merito della modalità di compilazione dello studio, ci si limita a ricordare che la classifica è provinciale e non comunale, che la quasi totalità dei Comuni è amministrata dal centrosinistra. E che i residenti del capoluogo pesano per meno di un quarto sul totale provinciale.

Va anche aggiunto che con questa classifica de Il Sole 24Ore Lucca e la sua provincia non hanno mai avuto un rapporto facile: in 34 edizioni, mai un piazzamento nelle prime posizioni, il miglior risultato nel 2007 quando si classificò sedicesima. E forse agli estensori di queste complesse griglie di valutazioni continua a sfuggire che sono sempre di più coloro che decidono di venire a abitare in Versilia, in Garfagnana e Mediavalle e nella Piana arrivando da mezzo mondo. Delle due, l’una: o sono abbagliati dalla bellezza dei luoghi per poi ritrovarsi a dovere fare i conti con una qualità della vita mediocre, oppure qualche parametro sarebbe forse da rivedere.

Fabrizio Vincenti