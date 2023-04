"Non dimenticheremo il vostro affetto e sensibilità per Mirella"

Ringraziamento per le attenzioni e l’affetto dato a Mirella fino alla sua morte il 21 marzo. "A tutto il personale della Casa degli Anziani di S.Maria del Giudice ed in particolare alla Coordinatrice Maura Stefanini - è la lettera della famiglia - . Ringraziamo sentitamente per aver accudito la nostra amata mamma Mirella, standole vicino l’avete fatta sentire accolta e anche con una semplice carezza o con un complimento siete riusciti a darle affetto e sensibilità che certo non dimenticheremo. Il vostro conforto, sempre impeccabile e professionale, l’hanno accompagnata sino alla fine. Grazie di vero cuore. I figli e la nuora. Lorella, Fabrizio e Giulietta".