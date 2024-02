Noir ambientato a Lucca di Rossana Consorti. Oggi alle 16 all’Agorà

Si presenta oggi alle 16 alla Biblioteca Civica Agorà in via delle Trombe l’ultimo libro dell’autrice lucchese Rossana Giorgi Consorti dal titolo “I misteri della casa sul fiume“ edito da Tralerighe Libri , nell’ambito di Lucca Noir Festival. Una pendola che suona, ma introvabile. Bofonchi e il loro nido di pietra rimosso, scomparso all’improvviso. Un fortissimo vento che sembra frantumare i vetri delle finestre, misteriosamente intatti. Sentimenti ostili che aleggiano nell’aria. Questi ed altri misteri in una dimora fatiscente sul fiume Serchio, la casa di tutti e di nessuno contigua a palazzo Santoni. E ancora omicidi, tradimenti, tentativi di assassinio in una città, Lucca, che sta vivendo, come il resto del mondo, un periodo buio quale quello del covid. Accanto a Fani, commissario incerto e ipocondriaco, il questore Antonio Spaino si trova a dover risolvere un’altra indagine che gli appare subito molto strana. Chi nasconde chi? E, soprattutto, chi nasconde cosa? Ma, è poi vero che c’è qualcosa da nascondere o di già nascosto?