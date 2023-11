“Noi siamo leggenda“. Il mondo degli adolescenti e la paura di crescere

Grande entusiasmo e bagno di folla per i protagonisti della nuova serie Rai “Noi siamo leggenda“, in onda in prima serata su Rai2 e RaiPlay da mercoledì 22 novembre. La prima puntata è stata proiettata nel pomeriggio in un Teatro del Giglio “sold out“, dopo che l’arrivo di attori e regista era stato salutato con un coro del brano portante di “Mare fuori“, serie che condivide con questa il regista Carmine Elia e alcuni tra i giovani interpreti, cantata a squarciagola dai fan in attesa tra pioggia e vento. Nell’incontro con la stampa, il capostruttura Rai Fiction Michele Zatta ha sottolineato che "questa nuova sfida conferma che la Rai è un broadcast che riesce a parlare ai giovani. Parliamo di supereroi, ma in modo realistico. Voglio ringraziare anche attori già affermati come Claudia Pandolfi, Antonia Liskova, Ettore Bassi e in particolare Lino Guanciale, che hanno accettato di partecipare senza essere protagonisti".

La parola è poi passata al regista Carmine Elia: "La serie parla del rapporto tra adulti e adolescenti, racconta lo strappo tra i giovani e il mondo adulto che non dà esempi giusti per passare dalla loro inconsapevolezza alla consapevolezza dell’essere adulto. I loro superpoteri non sono esteriori ma interiori: non riescono a esprimersi e rimane la rabbia e la paura di crescere, con la sola certezza che non vogliono essere come i genitori. Tutti insieme però ce la fanno. E come in “Mare fuori“, per gli adolescenti c’è una luce, la speranza, che è fondamentale".

Spazio poi agli attori, a partire da Emanuele Di Stefano: "Sono Massimo, che ha perso la madre e non ha più risposte. È spaesato, impaurito e non sa quale sia la sua strada". Milo Roussel è Andrea: "Lui è nato con una malformazione al cuore: niente sport, né emozioni forti. E’ molto triste ma ha tantissimi amici. Fa musica per dimenticare la realtà e ha il sostegno della famiglia e in particolare del fratello, anche se in conflitto". Sofya Gershewich: "La vita di Greta sembra bellissima: lei è il sole, ma in profondità ha un trauma che ha rotto la famiglia e ha un senso di colpa da combattere. E’ molto aperta con gli altri per riempire il buco che ha dentro. Straniera, figlia di ambasciatrice, ha viaggiato tanto ma per lei è stato difficile ogni volta ripartire da zero".

Nicolas Maupas: "Sono Jean, italo-francese emarginato, che vuole stare da solo. Non ammette suggerimenti dai genitori ma ha un’unica grande amica, Greta. Quando capirà di non essere al centro del mondo le cose per lui cambieranno. Ha un carico emotivo importante ed è stato difficile interpretarlo". Giulia Lin: "Sono Lin, ragazza complessa che per imparare ad amare se stessa dovrà affrontare tanti percorsi, tra i quali il bullismo e ce la farà grazie agli amici".

Giacomo Giorgio è Nicola: "Ho 18 anni e non ho poteri. Sono quello della porta accanto, come la mia famiglia. Cerco lo straordinario nell’ordinario". Beatrice Vendramin è Sara: "Sono la classica bulla del liceo. Sono bella, sto con il ragazzo più bello della scuola e sembro molto forte, ma sono fragile e sensibile". Giulio Pranno è Marco: "Non ha superpoteri, è appassionato di fumetti. E’ un vero amico e nonostante sia messo da parte dagli altri non li abbandona. E’ il più maturo". Margherita Aresti: "Viola è in contrasto con la madre e segnata dall’abbandono del padre. Ha un animo spezzato e un profondo rapporto con il gemello".

Paolo Ceragioli