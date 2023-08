Noemi, sindaco per un giorno "Sorpresa da tutte le telecamere"

La quattordicenne Noemi Lischi, sindaca per un giorno. E’ accaduto a Porcari. Una giornata gomito a gomito con il sindaco, per osservare da vicino come lavora un’amministrazione comunale nel quotidiano, tra incontri con i cittadini, riunioni di giunta e confronti con gli uffici. L’esperienza è stata vissuta dalla giovanissima Noemi Lischi, vincitrice del concorso, ideato dalla consigliera Serena Toschi, "Un logo per La Piazza", rivolto alle seconde e alle terze classi della Pea dal Comune di Porcari per assegnare un’identità grafica al neo-costituito gruppo che riunisce le associazioni di volontariato del territorio. Noemi, che l’11 agosto compirà 14 anni, ha seguito con interesse tutte le attività del sindaco Leonardo Fornaciari. La giornata è iniziata con un giro nei diversi uffici del Comune. "Mi ha colpita molto - ha raccontato la giovane Lischi - il numero di telecamere, circa 50, che sorvegliano che tutto in paese fili liscio. Ho visto la sala con i tanti monitor collegati agli occhi elettronici: tra questi, anche quello che controlla la mia vecchia scuola". Noemi da settembre frequenterà il liceo scientifico Majorana dell’Isiss Piana di Lucca, ma i tre anni di scuola secondaria inferiore li ha vissuti tra i banchi della Pea.

"Ho iniziato a suonare il violoncello proprio grazie all’opportunità ricevuta dall’indirizzo musicale della scuola media - ha raccontato - e voglio continuare, magari prendendo lezioni private". Un proposito che trova conferma nel talento che l’ha portata a ricoprire il ruolo di primo violoncello dell’Orchestra giovanile Enrico Pea, chiamata ad aprire il Cremona international spring music festival. La studentessa ha assistito ad alcuni colloqui del primo cittadino con i cittadini. "E’ stata una spalla perfetta - ha detto il sindaco, Leonardo Fornaciari - e ha seguito con acume e curiosità ogni aspetto della vita comunale".

Ma. Ste.