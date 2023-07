“Noche de tango” con Giovanna Nocetti Alla Versiliana Festival musica e poesia

Con il suo “Giovanna Omaggio a Milva”, in due anni ha registrato sold-out nei più importanti palcoscenici d’Italia, la cantante (che per anni ha lavorato al fianco di Paolo Limiti). Anche produttrice discografica, Giovanna Nocetti, torna in concerto con una nuova tournée interamente dedicata al Tango, “Noche de Tango”. La regia è affidata ad Alessandro Paola Schiavi. Un’ora di grande musica alternata da poesie scritte dalla stessa Nocetti e da momenti di ballo che vedranno protagonisti i ballerini di tango JoRayo e Simona Farfai. L’evento Noche de tango andrà in scena lunedì 17 luglio alle ore 21.30 alla Versiliana, via Borin 16 (Marina di Pietrasanta). Info e prenotazioni biglietti al numero di telefono 0584.265757.