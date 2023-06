Noa, la suggestiva voce della pace Successo al festival “Little Lucy“

Straordinario già sulla carta, l’evento speciale che ha condotto nel piccolo borgo di Lucignana, nel comune di Coreglia Antelminelli, l’artista Noa ha suscitato grande entusiasmo misto a emozione tra i tanti intervenuti che si erano prenotati nell’immediatezza dell’apertura della lista di attesa per riuscire a partecipare, decretandone dopo poche ore la chiusura con il tutto esaurito. L’evento speciale, il concerto-incontro "Noa, la voce della pace", che si è tenuto mercoledì sera, era stato inserito nel calendario della terza edizione di Little Lucy, il festival di incontri letterali, culturali e spirituali a cura di Alba Donati e Pierpaolo Orlando, organizzato da Fenysia, Scuola dei linguaggi della cultura, che fino a settembre animerà gli spazi di Lucignana e, in particolare, la caratteristica e adorata, da una moltitudine di appassionati lettori in cerca di testi dal particolare pregio, "Libreria sopra la Penna".

lI piccolo cottage letterario, per l’occasione, è stato aperto dalle 18 e fino alle 23, mentre le vie del paese erano percorse dai primi ospiti che hanno poi pazientemente atteso sul sagrato della Chiesa di Santo Stefano di Lucignana, luogo dove si è tenuto il concerto-incontro, il loro turno per entrare all’interno dell’edificio sacro. Un ambiente intimo e raccolto, quello della chiesa parrocchiale risalente all’anno Mille che, se possibile, ha contribuito a rendere maggiormente intensa l’atmosfera spirituale respirata.

Noa, pseudonimo di Achinoam Nini, ha intervallato i suoi racconti personali tra le raffinate interpretazioni della sua musica e delle sue canzoni, sempre incentrate su tematiche di grande rilevanza sia sociale sia umana, e i dialoghi con il giornalista Fulvio Paloscia che ha accompagnato l’incontro. Molto apprezzato dalla platea, quasi stregata dal talento e dalla profondità dell’artista nata a Tel Aviv, anche l’intervento di don Giuseppe Andreozzi, illuminato parroco delle comunità del comune di Coreglia. Con grande semplicità e disponibilità verso tutti, Noa si è pure presentata prima del concerto nel magico giardino della Libreria, dove ha risposto alle domande dei presenti, molto interessati ai suoi tanti percorsi di vita artistica e non solo.

A chiudere gli incontri letterali di giugno di Little Lucy oggi alle 18,30 sarà la direttrice de "La Nazione","il Resto del Carlino", "Il Giorno" e "Quotidiano Nazionale", Agnese Pini. In dialogo con Massimo Marsili, parlerà del suo primo libro edito da Chiarelettere, "Un autunno d’agosto".

