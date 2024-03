No parcheggio di Santa Maria. Anche Volt firma

Anche Volt il partito paneuropeo si esprime contro il parcheggio interrato fuori piazza Santa Maria e firmerà la petizione. “La giunta parla di questa opera come di un investimento per la città – viene spiegato – tuttavia dovrebbe mettere i numeri sul tavolo per farlo. Quanto ci vorrà per rientrare dei soldi spesi dai lucchesi? Nessuno ne parla ma noi abbiamo fatto una stima approssimativa coi dati del mercato di riferimento. Un posto auto in media genera circa 2400 euro lordi di introiti (prendendo in ipotesi una occupazione media dello stallo pari a 6 ore) che corrispondono approssimativamente a 1400 tolti i costi e l’utile del gestore. Dal momento che il parcheggio, così pare, avrà 250 posti auto, vuol dire 350mila euro all’anno per coprire l’investimento e i relativi interessi finanziari. Il Comune non fa chiarezza sui costi definitivi dell’opera, ma dovrebbero essere tra i 25 e i 40 milioni, con la consenguenza che ci vorrà quasi un secolo per rientrare. Il tutto, come detto, ipotizzando un occupazione media annua a 6 ore al giorno per posto auto, cosa non banale per una città della densità di Lucca. Siamo perfettamente consapevoli che un opera pubblica non può essere valutata con gli stessi criteri di un azienda, ma non si può prescindere da un analisi costi/benefici ben fatta da presentare alla cittadinanza“.