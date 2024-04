No della Regione ad un magazzino vicino all’oasi

La Regione dice “No“ ad un magazzino industriale nei pressi dell’oasi del Sibolla. Lo affermano Mario Sarti, Partito Socialista e Roberto Petri, Verdi, per il gruppo Altopascio Verde Socialista. "Nella Conferenza di copianificazione per il nuovo Piano Strutturale Intercomunale dei Comuni di Capannori, Altopascio, Porcari e Villa Basilica – si legge in una nota - la Regione ha negato un’ipotesi di trasformazione a fini industriali di un’area vicina alla Riserva del Lago di Sibolla, confermando i principi del Piano Paesaggistico Regionale per cui "l’area naturale del lago di Sibolla, di forte valenza paesaggistica..deve essere tutelata. Evitare i processi di consumo di suolo nelle pianure alluvionali con particolare riferimento all’area circostante la Riserva Naturale del Lago di Sibolla è norma cogente, che si pone in termini di assoluta incompatibilità con ipotesi di ulteriori consumi di suolo nell’area circostante la Riserva".

"Tale riconoscimento della Regione afferma in maniera netta ciò che Altopascio Verde Socialista ha più volte sostenuto nel procedimento urbanistico di evidenza pubblica a fronte della richiesta di costruzione, in prossimità della Riserva Naturale del Sibolla, di un magazzino industriale per una superficie di circa 9000 metri quadrati alto ben 23 metri ("un’altezza, pari all’incirca a quella di un condominio di 7-8 piani, parole della Soprintendenza); ovvero che non si può indebolire la tutela dei beni paesaggistici nonché la prevalenza delle previsioni del Piano Paesaggistico Regionale sui piani urbanistici comunali". Ma.Ste.