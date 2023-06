"No alle classi pollaio" Sindacati e docenti scendono in piazza e snocciolano i numeri

Non è possibile invocare il calo demografico per giustificare il taglio degli organici: questa l’accusa di Flc Cgil e Cobas scese in piazza San Michele ieri pomeriggio per un presidio contro le “classi pollaio“ nelle scuole. Alla manifestazione ha partecipato una rappresentanza di sindacati, studenti, genitori e insegnanti, per battersi contro il taglio dei posti di lavoro nelle scuole e contro l’aumento delle classi pollaio.

"Nella piana di Lucca - afferma Rino Capasso, portavoce di Cobas scuola - sono stati riscontrati finora fino a 30 casi critici di classi autorizzate e sovrappopolate per l’anno prossimo". Ciò che più sta a cuore però a chi si è trovato a manifestare è soprattutto l’apprendimento degli alunni, che con classi troppo popolate diventerebbe difficile da verificare e migliorare. "Le classi pollaio diventano oggetto di dispersione, dispersione che poi vuole essere combattuta con stanziamenti: risulta un po’ come un controsenso" continua Capasso.

"Per le modifiche al Pnrr, di cui tanto si parla - gli fa eco Antonio Mercuri di Flc Cgil - , bisognerebbe intanto ridurre il numero massimo di alunni per classe e assumere docenti precari". Soldi dunque, quelli stanziati per il Pnrr, definiti dai sindacati "inutili e dannosi" poiché saranno investiti in realtà aumentate, tecnologie hi-tech, lasciando più spazio all’imparare giocando.

Secondo i numeri forniti ieri proprio dai sindacati, in provincia di Lucca sono 57 i docenti tagliati negli ultimi tre anni, e secondo i dati riportati, 50 le classi in meno autorizzate per l’anno ’23’24 di cui 26 alle superiori nonostante un incremento di 213 iscrizioni di alunni. "Abbiamo a cuore la scuola aperta a tutti - aggiunge Mercuri - , che non sia classista e che riesca a formare cittadini che sappiano cosa è giusto e cosa no". La protesta è, quindi, per far tornare la scuola "a misura di alunno", con dovuti numeri in classe, per garantire l’apprendimento degli studenti, le accortezze dovute ai certificati, Dsa e 104 e infine garantire a docenti precari che lavorano da più di tre anni un posto di lavoro nelle scuole.

Rebecca Graziano