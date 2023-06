No al tour Callas-Puccini Bocciato il patrocinio "È stato un atto di cecità"

Finiti, almeno in apparenza, i tempi in cui Alberto Veronesi era al centro di polemiche politiche, bersaglio di accuse pesanti – di cui i lettori avranno sicuramente memoria – come quella di “conflitto di interessi“ nel suo ruolo di presidente del Comitato, ora la situazione sembra capovolta. Adesso è lui che, mostrandosi più confidenziale con i suoi abiti da super partes, fa la morale. "La sensazione è che si faccia il grande errore di pensare che i fondi messi a disposizione del comitato appartengano solo al territorio - afferma - quando non è così. Le risorse servono a promuovere sì le terre di Puccini, ma anche a portare il suo nome per il Mondo. È questo il senso che ha voluto dare il legislatore e che io - aggiunge Veronesi, entrato visibilmente nella parte - devo proteggere. La progettualità deve quindi avere un respiro più ampio, guardando all’Italia e all’Estero. Le manifestazioni devono essere di livello internazionale, anche quelle che si svolgeranno sul territorio".

Cosa c’è dietro questo ammonimento? C’è amarezza. Amarezza per aver perso quella che secondo Veronesi era una grande occasione. Spieghiamo meglio. In cantiere, fino a poco tempo fa, c’era l’ipotesi di patrocinare, come Comitato, “Callas 100“: l’evento che omaggia “La Divina“ in occasione del centenario della nascita, che a partire da luglio sarà in tournée mondiale, da New York a Vienna, e in Italia con quattro date, tra cui Firenze.

La partecipazione del Comitato, secondo il presidente, trovava spiegazione nel forte legame tra Maria Callas e il Maestro. Di cui, tra l’altro, sarebbe emblematica la presenza sul palco dell’orchestra del Festival Puccini di Torre del Lago, con la direzione di Beatrice Venezi per una delle tappe. Tutte cose che, evidentemente, non sono servite a convincere il comitato che, nel corso dell’ultimo incontro, ha bocciato l’idea del patrocinio richiesto dall’organizzazione del concerto. Non c’erano i numeri. A votare a favore, sono stati solo il Comune di Viareggio, il presidente e il Festival. Tutti gli altri astenuti o contrari. "Non averlo appoggiato è stato un atto di cecità - è il commento di Veronesi - perché avrebbe potuto lanciare le iniziative del 2024".

Iniziative su cui, in parte, aleggia qualche dubbio logistico importante, sollevato sempre dal solito Veronesi. "In programma c’è di ospitare grandi orchestre, di nome e di numero - spiega - ma dobbiamo verificare la disponibilità degli spazi. A breve faremo dei sopralluoghi al Teatro del Giglio, ma se per le orchestre credo si possa trovare una soluzione, più complicato sarà portare in scena le opere originali. Non ci sono spazi conformi. Capisco - e qui ritorna a galla un altro “pallino elettorale“ - che il Comune di Lucca non può costruire da solo un auditorium, ma quantomeno potrebbe iniziare a guardarsi intorno", conclude insinuando che non lo stia facendo.

Tere. Sca.