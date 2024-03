”No al parcheggio interrato”. Inizia la mobilitazione per fermare la grande opera

"No al parcheggio interrato fuori Porta Santa Maria": dopo gli interventi nelle sedi istituzionali e i comunicati stampa, ecco un flash mob attraverso cui le due liste di opposizione Lucca è un grande noi e Sinistra con chiamano l’intera città alla mobilitazione contro il parcheggio interrato ipotizzato dalla giunta Pardini nei mesi scorsi non senza riserve anche all’interno della maggioranza stessa.

"No al parcheggio interrato fuori Porta Santa Maria" ecco le parole scritte sullo striscione srotolato fuori e dentro le Mura all’altezza di Porta Santa Maria da una decina di rappresentanti delle due liste civiche, proprio nei pressi dell’area dove l’amministrazione comunale intende realizzare l’enorme il nuovo posteggio. Lucca è un grande noi" e "Sinistra con" intendono chiamare a raccolta tutte le forze politiche, le associazioni, i gruppi sociali e cittadini, contrari al progetto, per la costruzione di comitato "ampio e partecipato, capace di stoppare un’opera definita faraonica, che presenterebbe rischi di interessi speculativi, e che non sarebbe sostenibile dal punto di vista economico, ambientale e architettonico anche in relazione agli aspetti connessi alla falda acquifera e al patrimonio storico e archeologico presenti nell’area prevista dal progetto. Sullo sfondo c’è la proposta di una petizione popolare, realizzata come previsto dallo statuto e dal regolamento di partecipazione del Comune di Lucca.

"Il nostro appello alla Città è di partecipare alla costruzione condivisa di una grande mobilitazione per fermare il progetto, prima che sia troppo tardi - spiegano gli esponenti di "Lucca è un grande noi" e "Sinistra con" - Per questo, invitiamo tutti i soggetti interessati ad un’assemblea pubblica in programma giovedì prossimo (14 marzo), alle ore 21, nei locali della CGIL, in via Luporini (accanto alla Motorizzazione civile): partiamo dalla partecipazione, per un cambiamento profondo di ciò che a nostro avviso deve essere inteso come investimento per la cura e la valorizzazione del territorio".

"Dai calcoli che abbiamo a disposizione, la spesa per il parcheggio interrato supererà, complessivamente, i 40milioni di euro - proseguono - Un tale provvedimento come risoluzione ai problemi di parcheggio non può essere avvalorato in presenza di alternative a costo minore. Noi auspichiamo che le risorse risparmiate dal ritiro del progetto siano destinate al potenziamento del trasporto pubblico locale, per la realizzazione dei progetti previsti dal Piano urbano di mobilità sostenibile e per opere di riqualificazione nei paesi e nei quartieri di Lucca".

Fabrizio Vincenti