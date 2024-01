"No agli Assi Viari". Cinquemila firme contro il maxi progetto. Manifestazione popolare

di Maurizio Guccione

Successo per la presentazione del libro dal titolo “No agli assi viari. Per il futuro della Piana di Lucca“, edito da OpzioniEditionsProjects, curata da Gianni Quilici e avvenuta ieri alla libreria Ubik di via Fillungo. L’iniziativa è stata moderata da Umberto Franchi dell’Associazione “Senza Confini” ed è stata l’occasione per toccare con mano gli atti del convegno tenutosi lo scorso mese di maggio a cura del Comitato contro gli assi viari che, in quest’ultimo anno, ha raccolto pareri tecnici e un’infinità di dati che metterebbero all’indice il grande e contestato progetto infrastrutturale.

Diciamo subito che durante la presentazione sono stati diffusi alcuni numeri: tra tutti, quello delle firme fino ad oggi raccolte e certificate. "Si tratta di 5mila firme - spiega Virginio Bertini, fra i promotori del Comitato - suddivise per il 50% sul territorio di Capannori, il 45% a Lucca e il restante 5% in altri comuni della Piana; un dato che deve far riflettere sul ruolo della partecipazione dei cittadini nelle scelte politiche e che ci interrogano sul metodo utilizzato, ovverosia la scarsa condivisione di un progetto che appare inutile, costoso e calato dall’alto".

La presentazione ha visto gli interventi dei rappresentanti di alcune associazioni unite per dire no agli assi. Si sono susseguiti gli interventi di Franco Antonio Salvoni, medico e rappresentante dell’associazione dei Laghetti di Lammari che ha affrontato il tema dell’impatto in relazione alla salute, quindi all’emissione di inquinanti e polveri sottili. Roberto Balatri, geologo, ha parlato dell’aspetto dell’inquinamento della falda mentre l’ingegnere Michele Urbano (Legambiente) ha sviscerato il grande tema della mobilità del futuro nell’ottica dell’area vasta interprovinciale Lucca, Pisa, Livorno. L’avvocato Alessio Stefanini (Comitato Altrestrade) ha illustrato il tracciato e le criticità insite. Eugenio Baronti ha parlato di quale mobilità per il futuro e Virginio Bertini di democrazia e partecipazione.

Interessante anche l’intervento di Sandra Vellutini e Guido Angelini sulle ragioni della petizione. Il Comitato promette battaglia, con iniziative che coinvolgeranno gli studenti universitari e delle superiori il prossimo 26 gennaio. "A fine marzo ci sarà un’assemblea popolare - sottolinea Franchi - dove chiederemo il mandato a chi ha firmato di presentare la petizione in Regione e ai Comuni di Capannori e Lucca; contiamo di organizzare anche una manifestazione di piazza nel caso gli enti non ci ascoltino mentre continueremo a lavorare al nostro tavolo tecnico per fare emergere sempre più, dati alla mano, ogni contraddizione".

A quanto pare, contro la realizzazione degli Assi viari il Comitato è disposto a percorrere ogni strategia utile affinché possa essere ritirato.