No a rivoluzioni con compasso e righello

Cristiano

Consorti

Inizia oggi – con questa prima puntata – la serie di inchieste de La Nazione che toccherà numerosi territori di Garfagnana e Mediavalle. Al centro di tutto la questione della sanità e della prossima paventata riorganizzazione sanitaria e del sistema di emergenza-urgenza portata avanti dalla Regione Toscana e dall’Asl Toscana nord ovest. In questa prima puntata è ospitato sulle nostre pagine il sindaco di Fabbriche di Vergemoli, Michele Giannini. Che nell’articolo qui a fianco, giustamente secondo noi, afferma: "I cittadini sono altamente sconfortati e non riescono a comprendere le nuove notizie circolanti su ulteriori riduzioni che impatterebbero in modo drammatico sulla loro serenità e salute, oltre che sulla fiducia verso le istituzioni". Fiducia nelle istituzioni appunto. Un aspetto centrale perché a volte il rischio della politica è quello di mettersi al tavolino con compasso e righello e tracciare linee e teoremi che poi, di fatto, non sempre sono la soluzione migliore nella pratica quotidiana. La Valle del Serchio non è un territorio pianeggiante con strade lineari. E’ montuosa, con tantissime frazioni ed anche questa è la sua grande bellezza. Si parla tanto di non spopolare i territori, ma come è possibile se poi si applica il "taglia e cuci" nei servizi? E proprio qui la gente rischia di perdere la fiducia nelle istituzioni. Per questo, forse, mettersi attorno a un tavolo, male non farebbe.