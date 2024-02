“Nilo Lenci. Un pittore carrista“ in esposizione in piazza S. Martino

Con “Nilo Lenci. Un pittore carrista” la Fondazione Banca del Monte di Lucca in collaborazione con la Fondazione Lucca Sviluppo, rende omaggio al pittore e carrista viareggino, a trent’anni dalla scomparsa.

La personale, a cura di Antonella Serafini, che gode del patrocinio della Fondazione Carnevale di Viareggio, inaugura domenica 4 febbraio 2024, alle ore 17, al Palazzo delle Esposizioni di Lucca, in piazza San Martino e proseguirà, ad ingresso libero, fino al 10 marzo. Nell’occasione dell’evento inaugurale, si terrà un’esibizione a cura del Liceo Musicale “A. Passaglia”, luogo di formazione dello stesso Nilo Lenci, con l’esibizione del quartetto di clarinetti “Celestine” con Simone D’Olivo, Sara Bianchi, Irene Iuppa e Jessica Della Nina, che eseguiranno musiche di Debussy, Gershwin, Horner, Bonfa, Desideri.

“L’iniziativa rientra nel più ampio calendario delle mostre che abbraccia il 2023 e il 2024 – spiega Andrea Palesini, presidente della Fondazione Banca del Monte di Lucca – Il periodo scelto è altamente simbolico perché in febbraio cadono sia la data di nascita che della scomparsa di Nilo Lenci; oltre ad essere il periodo del Carnevale, di cui il pittore è stato per quasi quarant’anni un importante esponente a Viareggio, dove ha esercitato anche l’arte di realizzare i famosissimi carri di cartapesta”. La mostra raccoglie oltre 60 opere, provenienti in gran parte da collezioni private, fra cui una decina di grandi pannelli caratterizzanti proprio la produzione di Lenci ed è completata da un catalogo stampato dalla Maria Pacini Fazzi Editore. L’antologica documenterà la ricchezza di un linguaggio espressivo articolato e vario, facendo emergere peculiarità artistiche rimaste a lungo in ombra a causa del prevalere del suo ruolo di costruttore di carri. L’esposizione sarà quindi in massima parte incentrata sull’opera pittorica, una parte sarà documentaria dell’intera sua vita, incluso quindi il Carnevale.