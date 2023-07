“Niente show a Nizza, è neofascista“

Il maestro Beatrice Venezi intanto torna al centro di una polemica politica. Ieri varie associazioni di Nizza hanno protestato contro contro l’arrivo della direttrice d’orchestra italiana e consigliera del governo Meloni. Le associazioni la definiscono infatti "neofascista" e chiedono l’annullamento dell’invito fatto dal Comune alla Venezi per dirigere l’Orchestra filarmonica locale per il tradizionale balletto di Natale e per il Concerto di Capodanno. Da parte sua il direttore generale dell’Opéra de Nice, Bertrand Rossi, ha affermato che “la musica ha il potere di trascendere le divisioni e riunire le persone attorno a un’esperienza comune, è essenziale separare l’arte dalla politica. Come istituzione culturale, il nostro ruolo è promuovere la libera espressione artistica e creare un ambiente in cui tutti possano sentirsi a proprio agio e rispettati, indipendentemente dalle loro appartenenze politiche”, ha aggiunto, ricordando che la Venezi, “talentuosa direttrice d’orchestra di fama internazionale”, era già stata accolta a Nizza per un concerto nel 2022.

E Beatrice Venezi su Instagram ha rilanciato un sondaggio dell’account ‘Dì la tua’ (che esorta i follower a schierarsi su temi di attualità), che invita gli utenti a scegliere due alternative su questa polemica: “Giusto così” o “Che teste di ca...”? Il tutto con la scritta “solidarietà per Beatrice Venezi“, invitando a scrivere per esprimerle la propria vicinanza.