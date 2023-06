Niente scuolabus Protestano le famiglie

Alcune famiglie di Montefegatesi, esattamente tre, per un totale di quattro bambini, alcuni dei quali già frequentanti la scuola dell’infanzia e primaria di Fornoli, hanno chiesto che i loro figli siano iscritti, anche per il prossimo anno alla medesima scuola. In realtà la scuola di riferimento sarebbe quella di San Cassiano, ma per validi motivi, i genitori hanno chiesto l’iscrizione a Fornoli già da tempo. Dal prossimo anno, come si sa, la Scuola di San Cassiano sarà chiusa e verrà aperto il nuovo polo scolastico di Scesta dove, negli anni a seguire, non ci saranno iscritti provenienti da Montefegatesi.

"Per questi motivi - spiegano i consiglieri comunali di Progetto Futuro Laura Luchesi, Massimo Betti e Claudio Gemignani - le famiglie hanno richiesto il servizio trasporti per Fornoli e non per Scesta. Servizio negato. Rimane il fatto che l’impegno di trasporto, la distanza e il disagio per gli studenti con questo cambiamento, è il medesimo sia che debbano andare a Scesta che a Fornoli o Villa, dove oltretutto servirà un trasporto per le medie, sia per gli stessi studenti tra qualche anno, sia per eventuali nuove famiglie che potrebbero arrivare nel tempo." I consiglieri di Progetto Futuro sull’argomento hanno presentato un’interrogazione al sindaco per conoscere il motivo del diniego a tale richiesta; se, per permettere tale cambiamento fosse necessario cambiare il "plesso di competenza" per il paese di Montefegatesi, sempre che sia vincolante e non sia prioritario il bene degli studenti, perché si è deciso di non cambiarlo?

"Per quanto ci riguarda, - concludono i tre consiglieri di opposizione - riteniamo che quanto richiestovi dalle famiglie di Montefegatesi sia da prendere in considerazione".

Marco Nicoli