"Niente rotonde andiamo avanti con il progetto"

“Per Lucca e i suoi Paesi“ interviene sugli assi viari. "Come avviene da decenni, quando gli assi viari possono diventare realtà, si ha la nascita di comitati che cercano di impedirne la realizzazione. Sono 40 anni che il tema è al centro del dibattito. A monte dei progetti c’è una lunga elaborazione, anche in sede politica e il processo democratico non può essere interrotto da chi, fino a prova contraria, non rappresenta la maggioranza. Ci auguriamo dunque che si proceda e che Lucca possa presto avere un’infrastruttura che migliorerebbe la qualità dell’ambiente e favorirebbe lo sviluppo economico. In questo contesto la politica appare debole e confusa e non sappiamo quali modifiche al progetto conosciuto dell’asse Nord – Sud verranno apportate".

"Da parte nostra esprimiamo la più totale contrarietà ad aumentare il numero di rotonde o peggio inserire delle intersezioni a raso, che renderebbero la viabilità pericolosa e poco scorrevole. Le tangenziali devono essere strade protette e in rilevato, anche perché questo evita successive speculazioni edilizie lungo il tracciato, che lo trasformerebbero in una nuova caotica strada urbana. Gli elaborati progettuali sono stati presentati alla cittadinanza e sono facilmente reperibili in rete".

"Chiediamo che eventuali modifiche siano rese note. La passata amministrazione ha purtroppo scelto di rinunciare alla realizzazione dell’asse denominato Ovest - Est, dal casello di Lucca Est all’ospedale San Luca. Questo è stato un gravissimo errore, in quanto senza l’asse parallelo all’autostrada il sistema tangenziale risulterebbe monco e non funzionerebbe in modo ottimale. La realizzazione di un casello a Mugnano non risolverebbe i problemi e non eliminerebbe il traffico sulla viabilità del quartiere di San Concordio. I mezzi in uscita dall’eventuale casello di Mugnano andrebbero comunque incanalati su strade adeguate, oggi inesistenti, e non certo scaricato su percorsi di quartiere come via Urbiciani, via Ingrellini o via Nottolini. Chiediamo dunque al sindaco di Lucca di riprendere l’interlocuzione con Anas per proporre l’effettivo completamento della viabilità anche con l’asse Ovest - Est".