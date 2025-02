“Niente più rastrelliere bici legate ai pali e a terra in piazza del Giglio“

"Uno spettacolo poco decoroso per la città. Con il rifacimento di piazza del Giglio – ci segnala un lettore – sono sparite da tempo le rastrelliere per biciclette che c’erano prima, tanto comode e logioche. Ma i lucchesi (che testoni) invece di muoversi a piedi continuano a usare le bici e a parcheggiarle come possono. Ecco quindi che le biciclette finiscono per terra o legate ai pali dei cartelli stradali della piazza (come evidenzia la foto), sui marciapiedi o appoggiate ai muri dei palazzi storici. Ma a chi davano noia le rastrelliere? E le bici buttate dove capita sono belle da vedere?".