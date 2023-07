Niente pioggia Altre settimane di siccità

Luglio senza pioggia, almeno finora e probabilmente ancora per alcuni giorni . Lo scorso anno in luglio non ci furono precipitazioni sulla città di Lucca. Si passò dai 22 millimetri di pioggia caduti il 29 giugno all’8 agosto quando caddero appena 1,2 millimetri. Permane dunque un periodo di relativa siccità ma dall’inizio dell’anno sulla città di Lucca sono caduti già 554,2 millimetri di pioggia rispetto ai 302,8 del corrispondente periodo del 2022. Ricordiamo il primato negativo del 1993 con appena 227,6 millimetri nel primo semestre ma anche il primato della piovosità del primo semestre 2016 con ben 958 millimetri. Il valore medio annuo (dal 1916) della pioggia è di 1.215 millimetri. Allargando lo sguardo all’intero bacino del Serchio si scopre che nell’ultimo anno (luglio 2022-luglio 2023) sono caduti 1.482,8 millimetri di pioggia a fronte di una media attesa di 1.793,2. Erano stati appena 1.257 i millimetri di pioggia fra luglio 2021 e luglio 2022, valori lontani dai 2.071 millimetri del periodo luglio 2020-luglio 2021. Nelle dighe idroelettriche del bacino del Serchio abbiamo attualmente 23,5 milioni di metri cubi d’acqua a fronte dei 26,3 milioni di un mese fa. Una situazione sovrapponibile ai 23,4 milioni di metri cubi del 4 luglio 2022 poi scesi a 21 milioni di metri cubi del 26 luglio dello scorso anno.

Da ricordare che alcuni degli invasi sono vuoti per lavori di manutenzione e dunque il livello di riempimento è superiore rispetto al valore obiettivo per questo periodo estivo. Intanto questo periodo nuovamente senza pioggia sta portando variazioni nella falda idrica. In particolare il freatimetro di Salicchi registra un livello della falda sceso di oltre un metro rispetto al 24 gennaio scorso: da meno 5,07 a meno 6,08 metri (valore di domenica scorsa) rispetto al piano di campagna. Una situazione che non deve sorprendere perché è vero che "dopo una crisi idrica per ripristinare la riserva occorrono più annualità con piogge almeno nella media. Mediamente i prelievi eccedono la risorsa dinamica, indicando che su scala pluriennale si possa avere una condizione di potenziale stress idrico del corpo idrico. Comunque i volumi di prelievo medi non sembrano eccedere la riserva regolatrice, quindi è presumibile che su cicli pluriennali i deficit temporanei possano essere riassorbiti".

P.Man.