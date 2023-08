Niente ferie per Covid L’agenzia la risarcirà

Ferie saltate per colpa del Covid-19, l’agenzia di viaggi, situata a Capannori, non vuole restituire quanto versato e la cliente insoddisfatta la porta di fronte al giudice, che le da ragione. A portare a casa il risultato per conto del consumatore "gabbato" è stato l’avvocato Arnaldo Belvedere per conto dell’associazione Aducons Law & Food per la difesa degli utenti e dei consumatori. "La signora si è era rivolto alla nostra sede lucchese – racconta l’avvocato – visto che non era riuscita ad avere il rimborso di quanto speso, senza aver potuto, causa di forza maggiore, usufruire della vacanza".

Lo scorso agosto la cliente di un’agenzia di viaggi del capannorese aveva scelto di passare una settimana di agosto sulle spiagge di San Vincenzo e, tramite l’agenzia, aveva scelto il soggiorno e la struttura, corrispondendo all’agenzia direttamente le quote di importo dovute. Pochi giorni prima della partenza, però, la brutta sorpresa: tampone positivo. Niente vacanze. La signora trasmette subito tutta la documentazione medica all’agenzia di viaggi e chiede l’annullamento causa forza maggiore. Ma niente da fare.

L’operatore turistico si rifiuta di restituire quanto versato dalla cliente.

"Abbiamo portato la questione di fronte al giudice di Pace di Lucca che ha emesso una sentenza a favore del cliente – spiega l’avvocato –, questo perché aveva tempestivamente comunicato con documentazione medica il problema all’agenzia di viaggi". Il Giudice ha deciso che l’agenzia rifonda alla cliente i 730 euro versati, oltre il pagamento delle spese legali, per un totale che supera i mille euro.

