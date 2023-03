"Nidi gratis? È un’iniziativa della Regione"

"Benissimo i nidi gratuiti per le famiglie fino a 35mila euro di Isee, bene ha fatto la Regione Toscana a introdurre questa manovra da settembre 2023 per tutto il territorio regionale e bene ha fatto il Comune ad adottare questa iniziativa anche il periodo febbraio-luglio. Allora chiediamo: perché non informare correttamente? Perché non riconoscere il lavoro della Regione e spiegare che la gratuità delle rette già dai primi sei mesi del 2023 è resa possibile proprio grazie alle risorse regionali? La comunicazione di un Ente non può essere la pubblicità di un prodotto".

La stoccata dell’opposizione è nei confronti del sindaco, intervenuto il giorno dopo la presentazione della manovra finanziaria a darle maggior risalto. Se gli assessori Testaferrata e Bruni, in conferenza stampa, hanno spiegato che questa scelta è stata possibile grazie in gran parte alle risorse regionali, (oltre 112mila euro), Pardini ne ha parlato in termini di “promesse mantenute“ e di “un investimento studiato dall’amministrazione comunale“.

Un utilizzo di parole che al centrosinistra non è andato giù. "La gratuità che il sindaco si sta vendendo come sua - vuole precisare la minoranza - è in realtà frutto degli investimenti della Regione Toscana, visto che si tratta di risorse liberate dal contributo regionale e non di risorse aggiuntive del Comune - spiegano -. Si legge infatti in delibera che “con decreto del 23.12.2022 la Regione ha integrato le risorse già assegnate riconoscendo al Comune di Lucca l’ulteriore somma di euro 112.554 che verrà utilizzata per sostenere le spese di gestione dei servizi a titolarità pubblica. Da qui la decisione del Comune di utilizzarle, unitamente a quelle già disponibili a bilancio, (per un totale di 160mila) per gli asili.