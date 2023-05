Nidi, c’è la... staffetta Prima ci pensa il Comune poi interverrà la Regione

Una specie di staffetta. Fino a luglio 2023 ci penserà il Comune, poi subentra la Regione. Ottime notizie per le famiglie altopascesi grazie alle risorse aggiuntive stanziate dall’amministrazione D’Ambrosio che consentono di rendere completamente gratuiti i servizi prima infanzia per questa seconda parte dell’anno, anticipando così di qualche mese il progetto della Regione Toscana, che dal prossimo settembre renderà gratuiti i nidi per le famiglie con redditi Isee fino a 35mila euro.

L’iniziativa altopascese, già comunicata alle famiglie, riguarda i nuclei dei bambini frequentanti attualmente il Nido Primo Volo e coloro che hanno i figli residenti ad Altopascio che stanno frequentando nidi privati accreditati e sono anche beneficiarie dei buoni servizio.

"L’obiettivo è sempre il solito: quello di essere un territorio vicino alle famiglie garantendo qualità e iniziative che consentano alle persone di avere facile accesso ai servizi comunali" spiegano il sindaco, Sara D’Ambrosio e l’assessore al Benessere di comunità e all’Istruzione, Valentina Bernardini.

Un percorso che parte da lontano. "Grazie alla politica di abbattimento delle rette che abbiamo sempre operato dal 2016 a oggi (che consente alle famiglie di avere l’80 o il 90 per cento di tariffa già coperta da bonus Inps e buoni servizio della Regione Toscana) - concludono il primo cittadino e l’assessore - riusciamo oggi a rendere gratuito al 100 per 100 il servizio, impiegando risorse proprie del Comune. Dal prossimo anno educativo, invece, interverrà direttamente la Regione con il progetto nidi gratis fino a 35mila euro di Isee".

Come funziona. Per le mensilità di maggio-giugno-luglio 2023, la parte eccedente al contributo "bonus nido Inps" viene coperta economicamente dal Municipio del Tau, in modo che l’importo delle rette in oggetto risulti gratuito a seguito del rimborso "bonus nido Inps". L’iniziativa riguarda le famiglie che hanno presentato domanda per il bonus nido dell’Inps, quelle che non hanno presentato domanda e anche i nuclei che non hanno presentato Isee.

Per quanto riguarda, invece, il bando nidi gratis della Regione Toscana, la domanda, da parte delle famiglie, potrà essere presentata a decorrere dalle 9 del 29 maggio 2023 fino alle 18 del 30 giugno 2023, esclusivamente mediante l’applicativo regionale (https:www.regione.toscana.it-nidi-gratis).

Possono fare domanda quei nuclei familiari con bambini e bambine residenti in Toscana, fino a 3 anni, con ISEE fino a 35.000 euro.

Massimo Stefanini