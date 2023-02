Nicola Riva è il nuovo segretario della Fiom “Lavorerò in continuità“

E’ Nicola Riva il nuovo segretario generale della Fiom Cgil della provincia. La consultazione è avvenuta alla presenza del segretario generale della Cgil Toscana Rossano Rossi, del segretario generale della Cgil di Lucca Fabrizio Simonetti, del segretario della Fiom Cgil nazionale Luca Trevisan e del segretario generale della Fiom Cgil Toscana Massimo Braccini. Riva, già nella segreteria della Fiom Cgil provinciale come responsabile di zona della Versilia, ha ottenuto la preferenza dell’assemblea con 28 favorevoli, 9 contrari e 1 astenuti su 38 votanti. “L’obiettivo per il futuro – ha detto– è lavorare in continuità con chi mi ha preceduto“.