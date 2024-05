Nicola Poli a caccia del terzo mandato

"La nostra lista “Uniti per Minucciano-Insieme per la Garfagnana“ - spiegano il candidato sindaco Nicola Poli (nella foto) e il candidato consigliere, capogruppo di maggioranza uscente, Lorenzo Borghesi - non è il frutto di un mero calcolo politico, con un programma generico e privo di effettivi contenuti, buttato là per ottenere un risultato, ma si tratta, invece, di un gruppo di persone del territorio, che vive il territorio, determinato a portare avanti un programma elettorale effettivo, concreto e ragionato, di grande sviluppo, per il bene della comunità". Questa dunque la squadra: candidato sindaco per la terza volta Nicola Poli, classe 1976, candidati consiglieri Lorenzo Borghesi di Gramolazzo classe 1985, Laura Martini di Pieve San Lorenzo (1985), Laura Menchelli di Gorfigliano (1994), Erminio Monelli di Gorfigliano (1952), Anna Paladini di Gorfigliano (1954), Derio Pierotti detto Alberto di Pieve San Lorenzo (1951), Delfina Marina Pozzoni di Antognano (1997), Davide Spinetti di Metra (1966), Ilaria Torre di Castagnola (1982), Vittorio Torre di Verrucolette (1966). Nel programma presi in considerazione infrastrutture e servizi sovracomunali, viabilità stradale, ferroviaria, sanità, gestione associata servizi con Unione Comuni, servizio idrico integrato, smaltimento rifiuti. Poi occupazione e sviluppo economico con turismo, settore lapideo, artigianato, riattivazione centro commerciale naturale, agricoltura, silvicoltura, viabilità comunale, varianti agli abitati di Gramolazzo e Minucciano, by pass Carpinelli-Minucciano. I paesi con parcheggi, illuminazione, parchi e cimiteri, ambiente, servizi per scuola, istruzione, gli anziani, imposte e tributi locali, sostegno alla residenzialità.

Dino Magistrelli