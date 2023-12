Neve in tutta la Garfagnana. Al Casone aperti gli impianti

Una bella nevicata ha allietato ieri gli appassionati degli sport invernali e dei suggestivi paesaggi che i fiocchi bianchi sono capaci di creare, soprattutto quando la loro caduta è particolarmente copiosa. Diversi i cm di accumulo a terra in Garfagnana già dalla tarda mattinata di ieri, con i mezzi spazzaneve in funzione a San Pellegrino in Alpe, per mantenere percorribile e in sicurezza la circolazione, mentre a Casone di Profecchia è partita ufficialmente la stagione sciistica. Impianti aperti nel comprensorio, infatti, con i primi appassionati, grandi e piccoli, in arrivo nella struttura di accoglienza. Nevicate in diverse località della Garfagnana anche sotto i 1000m, con i fiocchi bianchi in caduta intorno alle 10 di ieri mattina tra gli 800 e i 900m di altitudine.

Imbiancate le cime appenniniche e quelle delle Alpi Apuane, dunque, con rinforzo della neve giù caduta qualche giorno fa al Lago Santo, al Passo di Pradarena, il valico che separa la Provincia di Lucca da quella di Reggio Emilia.

