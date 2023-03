Lucca pulita anche in periferia. Arriva lo spazzino di quartiere

Netturbino in una foto di repertorio

Lucca, 23 marzo 2023 – Lucca sarà pulita ovunque. Non solo il centro storico, ma anche la periferia che con l’imminente bella stagione vedrà arrivare lo “spazzino di quartiere”. Si intensifica la cura del territorio da parte di Sistema Ambiente e dell’amministrazione comunale di Lucca. La novità è stata presentata ieri nella piazza di Ponte a Moriano dall’assessore all’ambiente Cristina Consani, dal vicesindaco Giovanni Minniti e dalla presidente di Sistema Ambiente Sandra Bianchi.

Si legge in una nota: "È in programma un piano congiunto e capillare di interventi nei quartieri e nelle frazioni: così lo spazzamento meccanizzato programmato, la pulizia calendarizzata delle aree verdi, dei parchi pubblici e dei parchi giochi, oltre all’introduzione di una nuova figura che si occuperà del decoro delle zone più densamente frequentate: lo spazzino di quartiere; i servizi di Sistema Ambiente in concerto con l’amministrazione sono potenziati e implementati non solo in centro storico, ma nelle periferie – spiegano gli assessori Consani e Minniti – misure di decoro che coinvolgono tutto il territorio comunale e per cui richiediamo la massima collaborazione dei cittadini, che siamo certi sapranno avere cura della bellezza di Lucca".

Per Sandra Bianchi, "piace a tutti vivere in una città pulita e curata, per questo abbiamo messo in piedi un’attività serrata di cura e decoro del territorio che coinvolge non soltanto il centro storico, ma anche e soprattutto le periferie; con un appello che rivolgiamo in particolare ai cittadini: chiediamo la vostra collaborazione".

Lo spazzamento meccanizzato programmato prevede la pulizia delle strade del centro e della periferia, con un mezzo a motore e un operatore a terra.

A partire dal 1° aprile, la Polizia Municipale procederà con le multe nei confronti di chi violerà i divieti di sosta nei giorni e negli orari indicati sulle paline presenti lungo la viabilità interessata, consultabili sul sito di Sistema Ambiente e del Comune.

«Allo stesso modo è stato redatto il calendario che prevede la pulizia sistematica delle aree pubbliche e dei parchi gioco della città".

Per implementare il servizio di spazzamento meccanizzato, sarà introdotta la figura dello spazzino di quartiere con il compito di prendersi cura delle zone più popolate e frequentate della città. Un operatore si dedicherà ai quartieri di San Concordio, Borgo Giannotti e San Marco, la zona della stazione ferroviaria, i quartieri di Sant’Anna e San Vito e sarà a Ponte a Moriano.

M.G.